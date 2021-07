G20: Cingolani, Italia ha avviato un metodo che fa ben presagire per Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha messo su un metodo, una leadership dal punto di vista delle idee che sono entrate per la prima volta nel G20 e che fa presagire bene per il seguito. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando a margine dei lavori della ministeriale Ambiente del G20 oggi a Napoli. Secondo Cingolani, l'Italia in questa ministeriale doveva infatti "alzare la palla" per quello che viene dopo, ovvero la conferenza Cop26 in programma quest'autunno a Glasgow. "Abbiamo fatto un buon lavoro", ha concluso il ministro, auspicando di poter di poter dire lo stesso anche domani al termine della ministeriale Energia sempre a Napoli. (Res)