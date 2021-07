Lombardia: Fumagalli (M5s), 'controriforma' sanitaria per non cambiare nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia della proposta di legge sulla riforma della legge sanitaria, il consigliere regionale del M5s Marco Fumagalli, spiega che: "quella di Moratti e Fontana è una controriforma. Invece di cambiare integralmente il sistema, e adeguarlo ai bisogni concreti di assistenza dei lombardi, si privilegia la burocrazia delle Ats per favorire il privato e frenare la sanità pubblica. Serviva una radicale innovazione del sistema e una ristrutturazione generale; è stato elaborato qualche misero ritocco che non risolverà i problemi di una sanità territoriale mai fino ad ora considerata. Evidentemente questo centrodestra non intende garantire la salute ai lombardi negli anni a venire. La nuova sanità Lombarda nasce già vecchia". (Com)