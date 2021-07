Omicidio Willy: in 4 a tirargli calci mentre era a terra, testimoni ricostruiscono pestaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orientandosi su una foto aerea dell’incrocio tra Via Buozzi e Corso Garibaldi a Colleferro, mostrata dal pubblico ministero Giovanni Taglialatela della procura di Velletri, i 5 testimoni di oggi hanno cercato di stabilire la posizione di vittima, aggressori e protagonisti, durante il pestaggio che, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, è costato la vita al 21enne Willy Monteiro Duarte. In aula, dinnanzi alla corte d’assise di Frosinone, ad ascoltare le ricostruzioni tragiche degli ultimi momenti di vita di Willy, c’erano Armando, Lucia e Milena, padre, madre e la sorella del ragazzo oltre al solo imputato Francesco Belleggia che è ai domiciliari. Gli altri tre, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli, erano collegati in teleconferenza dalle carceri di Roma e Viterbo in cui sono detenuti. Quei pochi minuti trascorsi tra le 3:20 circa e le 3:24, l’ora precisa in cui Matteo Larocca, uno dei testimoni, ha scattato la foto alla macchina dei Fratelli Bianchi che si allontanava dal luogo del pestaggio, sono stati caotici e confusi come spesso sono state oggi alcune dichiarazioni rese dai testimoni in aula. (segue) (Rer)