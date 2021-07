Omicidio Willy: in 4 a tirargli calci mentre era a terra, testimoni ricostruiscono pestaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale il lavoro di sintesi che il presidente Francesco Mancini è stato costretto a fare ad ogni deposizione. I testi ascoltati sono tutti 21enni che, quella sera, sono usciti per divertirsi così come aveva fatto Willy. Il primo a prestare il giuramento è stato Federica Zurma colpito al volto da Francesco Belleggia in una lite precedente al pestaggio che ha attirato i fratelli Bianchi nei pressi del locale “Due di Picche” di Colleferro. Lite innescata per l’apprezzamento ad una ragazza fatto da Mario Pincarelli, ma subito ricomposta. Successivamente però Zurma ha detto che "Belleggia mi ha chiesto perché lo stavo fissando e mi ha sferrato un cazzotto". Durante il chiarimento a suon di spinta “sono arrivate due persone, a tutta velocità, ed hanno iniziato ad aggredire la gente. Uno dei due aveva una camicia bianca. Sono andati addosso ai ragazzi che ci separavano, sferrando calci e pugni. Ad un certo punto Alessandro Rosati" un amico di Zurma, "mi ha detto che era meglio andare via perché era gente pericolosa. Poi ho sentito qualcuno che diceva che Willy era a terra”. (segue) (Rer)