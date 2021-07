Omicidio Willy: in 4 a tirargli calci mentre era a terra, testimoni ricostruiscono pestaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguirlo al tavolo dei testimoni è stato lo stesso Rosati che ha riferito di come Willy fosse completamente estraneo alla lite in corso. “Era assolutamente passivo – ha detto -, era fermo, assisteva alla scena e non capisco perché i Bianchi tra le tante persone abbiano aggredito proprio lui" per picchiare. Rosati è il 21 enne di Segni, fidanzato della ragazza oggetto di apprezzamenti da parte di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. "Non c'era molta visibilità - ha detto rispondendo alla domanda di Massimiliano Pica della difesa dei Bianchi - ma abbastanza per vedere chi ci fosse". Nella ricostruzione dei fatti, invece, ha detto che mentre Zurma e Belleggia discutevano “ho visto arrivare i fratelli Bianchi dal lato della caserma verso il locale. Ho visto che uno dei due ha sferrato un calcio a Willy che è caduto ma non so se sbattendo contro un'auto in sosta o no. Non ho visto altre persone colpire Willy". Prima dell'aggressione a Willy il teste ha riferito del confronto senza scontro fisico che ha avuto con Belleggia per chiarire la questione degli apprezzamenti alla sua fidanzata. "Si è scusato anche per il comportamento del suo amico Pincarelli che aveva bevuto". (segue) (Rer)