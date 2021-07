Omicidio Willy: in 4 a tirargli calci mentre era a terra, testimoni ricostruiscono pestaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più preciso sulle fasi dell’aggressione a Willy è stato invece il coetaneo e amico Cristiano Romani. "Ho visto – ha detto - Gabriele Bianchi scendere dall'auto a braccia aperte, come fosse furioso, e gli ho visto tirare un calcio. Non ho visto a chi, ma ho visto cadere Willy. Un calcio frontale potente di quelli che colpiscono con la pianta del piede. Poi gli sono andati addosso ma con la folla davanti non so chi altro lo abbia colpito". Anche Matteo Larocca ha sostenuto che a sferrare il primo calcio è stato Gabriele Bianchi , ma non solo lui. "Ho visto Pincarelli" Mario "colpire Willy quando si è rialzato dopo il primo calcio sferrato da Gabriele Bianchi". Inoltre Larocca ricorda che lui e il suo gruppo, tra cui Willy, stavano per conto proprio e stavano "per andare via. Nel salutare una ragazza rimango leggermente più indietro" rispetto al gruppo del quale faceva parte anche Willy "vicino al marciapiede all'incrocio tra via Bruno Buozzi e Corso Garibaldi". (segue) (Rer)