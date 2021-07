Roma 2021: Gualtieri incontra professionisti e propone alleanza "avviamo metodo ascolto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel grande salone del comitato elettorale di via di Portonaccio, a quanto si apprende, ieri il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri ha incontrato i rappresentanti delle professioni romane: avvocati, medici, veterinari, architetti, ingegneri, psicologi, commercialisti, fotografi, assistenti sociali, organizzatori di matrimoni. È stato messo in atto "il metodo dell'ascolto", sempre a quanto si apprende, e pertanto i professionisti hanno raccontato i loro problemi irrisolti. “Sono sorpreso - ha detto Gualtieri - che non ci sia mai stato dialogo in questi anni con il Campidoglio” e quindi ha proposto un'alleanza con le forze sociali, economiche e produttive della città, che sono una “risorsa fondamentale”. Secondo l'ex ministro dell'Economia il Comune di Roma deve allinearsi con la normativa approvata dalla Regione sull’equo compenso, spezzare catena del lavoro sottopagato e promuovere i meccanismi premiali e di sostegno varati a livello regionale e quello di ieri è stato "soltanto un primo incontro, al quale ne seguiranno altri affinché tutte le forze professionali di Roma possano partecipare alla scrittura del programma del futuro sindaco". (Rer)