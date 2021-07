Scuola: ministero Istruzione, ecco i primi dati su esami di Stato 2021 secondo ciclo istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito del ministero dell'Istruzione sono disponibili, da oggi, i primi dati relativi agli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Lo si legge in una nota dello stesso dicastero. Anche per il 2021, a seguito dell'emergenza sanitaria, è stata mantenuta una sola prova, quella orale. Con una formulazione, però - prosegue la nota - diversa da quella dello scorso anno: il colloquio partiva da un elaborato, riguardante le discipline caratterizzanti, ma aperto a una prospettiva multidisciplinare, assegnato dal Consiglio di classe, che le studentesse e gli studenti hanno dovuto predisporre e consegnare prima degli esami. Una novità voluta per consentire a ciascun ragazzo e ciascuna ragazza di valorizzare il proprio percorso attraverso un lavoro (per la cui realizzazione è stato assegnato un mese di tempo) idoneo a mettere in relazione fra loro le diverse discipline, a partire da quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi. Quest'anno è stato ammesso all'esame di Stato del secondo ciclo il 96,2 per cento dei frequentanti. I diplomati risultano essere il 99,8 per cento delle studentesse e degli studenti che hanno sostenuto l'esame (erano il 99,5 per cento nell'anno scolastico 2019/20). I diplomati con lode sono il 3,1 per cento rispetto al 2,6 per cento di un anno fa. Più di un diplomato su due prende un voto superiore a 80: il 52,9 per cento delle studentesse e degli studenti si colloca infatti nella fascia di valutazione 80-100, rispetto al 48,9 per cento dell'anno scorso. Praticamente stabili le valutazioni comprese tra 91 e 99 (al 15,6 per cento) e nella fascia di voto 81-90 (passati dal 21,1 per cento al 20,7 per cento). (segue) (Com)