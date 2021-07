Scuola: ministero Istruzione, ecco i primi dati su esami di Stato 2021 secondo ciclo istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voti 60 - continua la nota - passano dal 5,5 per cento del 2020 al 4,8 per cento di quest'anno: sono dunque in calo. I voti nella fascia 71-80 passano dal 25 per cento al 23,7 per cento, i 61-70 dal 20,7 per cento al 18,5 per cento. Le percentuali delle studentesse e degli studenti con 100 salgono dal 9,6 per cento dell'anno scorso al 13,5 per cento. I docenti hanno assegnato la lode a 15.353 studentesse e studenti. Guardando al rapporto tra diplomati con lode e diplomati totali, la percentuale più alta si registra, così come lo scorso anno, in Puglia (5,9 per cento). Seguono Umbria (4,8 per cento), Marche (4,4 per cento), Calabria (4,4 per cento). La media dei voti più alta si conferma nei Licei, dove il 4,7 per cento dei candidati ha conseguito la lode, il 17,3 per cento ha raggiunto 100 (numero in aumento rispetto al 12,9 per cento dell'anno scorso), il 18,1 per cento tra 91 e 99, il 21,9 per cento tra 81 e 90. Nello specifico, il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (8,5 per cento), seguito dal liceo Europeo (7,5 per cento) e dal liceo Scientifico (7 per cento). (segue) (Com)