Scuola: ministero Istruzione, ecco i primi dati su esami di Stato 2021 secondo ciclo istruzione (3)

- Seguono gli indirizzi Tecnici - conclude la nota - nei quali ha conseguito la lode l'1,7 per cento dei ragazzi (in aumento rispetto all'1,4 per cento di un anno fa), il 10,4 per cento ha ottenuto 100, il 13,1 per cento tra 91 e 99, il 19,3 per cento tra 81 e 90. Nei Professionali, lode per lo 0,8 per cento (rispetto allo 0,5 per cento del 2020), 100 per l'8,4 per cento, la fascia di voto 91-99 per il 13 per cento e 81-90 per il 20,1 per cento. (Com)