Roma: prende a pugni autista Atac che lo rimprovera perché non indossa mascherina

- Autista dell’Atac aggredito e preso a pugni, ieri sera al capolinea in piazza Riccardo Balsamo Crivelli a Roma. Gli agenti del commissariato San Lorenzo sono dovuti intervenire per soccorrere l’uomo rimasto ferito al volto. L’autista del mezzo pubblico ha raccontato che un passeggero lo ha colpito dopo essere stato rimproverato del fatto che non indossava la mascherina così come previsto dalle prescrizioni anticovid. All’arrivo degli agenti l’aggressore si era dileguato e l’autista è stato trasportato all’Umberto I in codice giallo.(Rer)