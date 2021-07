Viabilità: domani chiusura notturna sul raccordo di viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul raccordo di viale Certosa, per programmati lavori di ripristino incidente, previsti in orario notturno, sarà chiuso il nodo di Viale Certosa, da mezzanotte alle 4 di venerdì 23 luglio, per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A4 Torino-Trieste in direzione Torino. In alternativa, a chi da Milano è diretto verso Torino, si consiglia di proseguire sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Milano Fiera, seguire le indicazioni per la A50 Tangenziale ovest di Milano rientrando alla barriera della Ghisolfa sulla A4 in direzione Trieste. (Com)