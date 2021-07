Milano 2021: Bernardo, no alla ripartura dei navigli recuperiamo luoghi abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No alla riaperura dei Navigli, pensiamo a riqualificare i luoghi abbandonati. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a margine di un incontro con i cittadini davanti alla Cassina di pomm, vicino al naviglio Martesana. “Sono contento che tra le tante cose non fatte il sindaco uscente non abbia riaperto i navigli, ritengo che non vadano riaperti per rispetto alla viabilità cittadina: pensiamo invece a mettere a posto la Martersana come altri posti abbandonati”, ha detto. (Rem)