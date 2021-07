Lombardia: Moratti, sanità territoriale al centro della riforma della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità territoriale è il “punto cardine” della riforma sanitaria regionale approvata oggi dalla Giunta della Lombardia. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, durante la conferenza stampa organizzata oggi per illustrare i punti fondamentali della riforma. “Ci sarà un distretto ogni centomila abitanti, e uno ogni ventimila nelle aree montane, dove si collocheranno le strutture territoriale e avrà luogo la valutazione del bisogno e della programmazione locale: inoltre, sarà la sede privilegiata del rapporto con i sindaci del territorio, dove far emergere telemedicina, televisita e teleconsulto”, ha spiegato, sottolineando l’importanza del ruolo della medicina generale e del rapporto pubblico-privato, che si svolgerà sulla base di una “collaborazione su linee di indirizzo come il welfare aziendale, la ricerca biomedica o il trasferimento tecnologico”. (Rem)