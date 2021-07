Francia: siti internet di media e aziende irraggiungibili a causa di un incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi per più di un'ora molti siti internet francesi di quotidiani e di aziende sono rimasti inaccessibili a causa di un incidente che ha colpito la piattaforma Akamai. Tra i media interessati figurano i siti dei quotidiani "Le Parisien", "Libération" e "Le Figaro", così come quelli di Airbnb o Playstation Network. Akamai ha fatto sapere che il problema è in fase di studio. Un guasto simile si è verificato nel giugno scorso, quando molti siti in tutto il mondo legati alla piattaforma Fastly sono rimasti fuori uso.(Frp)