Rifiuti: Pernarella (M5s Lazio), no campanilismi o speculazioni, risolvere con impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema rifiuti in questo momento è un tema centrale ed è una sfida a cui dobbiamo rispondere in maniera realistica senza campanilismi o intenti speculativi. Stiamo vivendo un'emergenza frutto di una serie di scelte che negli anni hanno visto la creazione di un sistema impiantistico gestito e regolato quasi completamente da privati ed autorizzazioni ad impianti rilasciate per lo più in fase di commissariamento, anche quando quegli impianti si sarebbero potuti evitare. Per questo motivo l'ipotesi commissariamento va scongiurata in tutti i modi, qualunque siano le condizioni". Così in una nota la consigliera Gaia Pernarella nel corso della Commissione Rifiuti della Regione Lazio, durante la quale l'assessore Valeriani ha relazionato sullo stato delle cose. (segue) (Com)