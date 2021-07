Rifiuti: Pernarella (M5s Lazio), no campanilismi o speculazioni, risolvere con impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non servono inceneritori o mega-strutture – ha continuato Pernarella - ma una rete integrata di impianti piccoli e diffusi sul territorio a supporto della differenziata, affinché approdino in discarica solo gli scarti di lavorazione, snellendo di fatto il quantitativo che arriva in essa. Solo in questo modo eviteremo le continue emergenze che la nostra regione si ritrova a subire a cicli quasi prestabiliti e discariche inquinanti che i cittadini non vorranno mai nel proprio territorio. I fondi per poterli realizzare ci sono, occorre la volontà di sensibilizzare le amministrazioni locali e invertire la rotta del monopolio dei privati. Ma va anche approvata al più presto la legge sulla governance degli Ato, perché le province non riescono ad adempiere al compito di individuare le aree idonee, né tantomeno hanno aggiornato la mappatura delle zone adatte ad accogliere gli impianti. Perché il Mite è stato chiaro: gli impianti si fanno nelle arre idonee e non nel comune che inquina di più o non è nostro amico, ed è nostro dovere di amministratori far passare il principio di legge". (segue) (Com)