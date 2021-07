Rifiuti: Pernarella (M5s Lazio), no campanilismi o speculazioni, risolvere con impianti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano Rifiuti va aggiornato – ha concluso la consigliera M5s - considerando questo aggiornamento una buona pratica che andrebbe applicata ad ogni pianificazione regionale e, se vogliamo essere onesti con i cittadini, va anche detto che proprio il Piano della Regione Lazio prevede un Ato che comprende Roma e provincia. Questo vuol dire che nella Capitale vanno a trattare rifiuti anche i comuni limitrofi, compresi quelli che sono saliti sulle barricate contro la possibilità di un impianto nel proprio territorio. Va invertita la tendenza in cui la nostra regione si è impantanata e va trasformata questa crisi in un'opportunità di cultura ambientale, anche attraverso nuovi investimenti che possano rendere le nostre imprese competitive. Solo in questo modo non ci ritroveremo a vivere ciclicamente emergenze che ricadono principalmente sui cittadini". (Com)