Milano: approvate misure di sostegno attività commerciali della Darsena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che contiene misure a sostegno delle attività titolari di concessioni demaniali nella zona portuale della Darsena. Il provvedimento estende l'esenzione sulla Cosap (Canone Unico) già applicata nelle altre aree della città, anche ai commercianti dell'area portuale e vale anche per le occupazioni non superiori ai dieci giorni. La delibera approvata in Giunta ed ora anche in Consiglio comunale si è resa necessaria per equiparare le misure di aiuto alle attività della Zona Portuale della Darsena, afferente al demanio regionale, alle altre presenti in città, in difficoltà per gli effetti dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti chiusure forzate.(Com)