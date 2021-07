Mozambico: missione Sadc, primo contingente del Sudafrica arrivato a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato in Mozambico un primo contingente di militari inviati dal Sudafrica nell'ambito della forza di riserva regionale dispiegata dalla Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) per aiutare le autorità di Maputo a fronteggiare l'insurrezione jihadista nella provincia di Cabo Delgado. Lo riferiscono fonti del governo sudafricano e della Sadc citate dal quotidiano online sudafricano "Daily Maverick", secondo cui elementi di spicco della forza di riserva della Sadc - compreso il comandante sudafricano - sono già in Mozambico. Secondo le stesse fonti, un aereo da trasporto C-130 Hercules della South African National Defense Force (Sandf) è atterrato lunedì scorso a Pemba, il capoluogo provinciale, con a bordo truppe e attrezzature. Nei giorni scorsi in Sudafrica si sono moltiplicate le richieste da più parti affinché il ministro della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ritardasse il dispiegamento delle truppe in Mozambico fino a quando non si fosse calmata la situazione nelle province sudafricane di KwaZulu-Natal e Gauteng, teatro dal 9 luglio di violenti disordini e saccheggi che hanno costretto le autorità a dispiegare fino a 25 mila militari nelle strade. Tuttavia, scrive "Daily Maverick", sembra che il ministro della Difesa abbia deciso di procedere comunque con il dispiegamento in Mozambico. (segue) (Res)