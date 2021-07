Mozambico: missione Sadc, primo contingente del Sudafrica arrivato a Cabo Delgado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene la dimensione del contingente non sia stata ufficialmente rivelata, fonti diplomatiche e militari nei mesi scorsi hanno parlato di una forza formata da quasi 3 mila militari comprendente tre battaglioni di fanteria e due squadre di forze speciali, con elementi di supporto ed elicotteri d'attacco oltre a navi di pattuglia, aerei e sottomarini. In un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” a margine della riunione ministeriale del G20 di Matera e Brindisi del 29 e 30 giugno scorsi, la ministra delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, ha tuttavia dichiarato che la Sadc era pronta ad inviare un totale di 15 mila uomini in Mozambico entro la prima metà di luglio. Nel frattempo le truppe ruandesi, arrivate a Cabo Delgado già nelle scorse settimane nell'ambito di un accordo bilaterale siglato tra Maputo e Kigali, hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con gli insorti. Lo riferiscono fonti della sicurezza mozambicane, secondo cui i militari della Rwanda Defence Force (Rdf) sono partiti per una pattuglia nel sito di Afungi – dove si trova l'impianto di lavorazione del gas naturale liquefatto (Gnl) operato da Total, ora sospeso – nella foresta intorno a Palma e poi hanno incontrato gli insorti nel villaggio di Quionga. Nel conflitto a fuoco sono rimasti uccisi almeno 30 insorti. (segue) (Res)