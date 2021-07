Polizia: Molteni, impegno straordinario per la tutela del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Roma "ho visitato il primo commissariato della Polizia di Stato Trevi Campo Marzio e la prima sezione Volanti, alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini e del questore di Roma Mario della Cioppa. E' stato per me un orgoglio constatare la profonda preparazione degli uomini e donne in divisa, tutti altamente professionalizzati che ogni giorno in silenzio, con sacrificio, abnegazione e senso del dovere svolgono il loro servizio per difendere la legalità, garantire la sicurezza del nostro Paese e il controllo del territorio". Lo dichiara in una nota, Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. "L'Italia ha tra le migliori Polizia di Stato al mondo e dobbiamo essere fieri dei nostri agenti. A loro il mio plauso e il mio ringraziamento, ma soprattutto l'impegno rinnovato del ministero affinché la Polizia di Stato sia messa nelle condizioni di svolgere sempre bene e al meglio il suo compito di difensore dei valori della libertà e della democrazia", conclude.(Com)