Decreto Cybersicurezza: Tripodi (FI), bene via libera a emendamento che riconosce centralità a Difesa

- Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, esprime "soddisfazione per l'approvazione nel decreto Cybersicurezza, dell'emendamento che porta la mia firma - continua in una nota -, grazie al quale viene riconosciuta particolare centralità al ministero della Difesa, per gli aspetti inerenti progetti e iniziative in collaborazione con la Nato e con l'Agenzia europea per la difesa. Un importante tassello che amplia le capacità del dicastero nel sovrintendere al coordinamento della difesa nazionale". La parlamentare aggiunge: "In tempi caratterizzati da minacce di varia natura, il Parlamento ha compiuto un passo fondamentale per tutelare la sicurezza cibernetica del Paese. Tema particolarmente caro a Forza Italia che già da diverso tempo con il nostro sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè aveva individuato la necessità dell'istituzione di un'Agenzia per la cybersicurezza - conclude Tripodi - che finalmente definisse in modo compiuto il concetto di Sicurezza nazionale, fondamentale anche per tutti gli asset strategici del Paese". (Com)