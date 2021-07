Rifiuti: Saltamartini (Lega), se Roma fuori controllo responsabilità M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gualtieri chieda a Zingaretti cosa ha fatto, in 8 anni, per la gestione dei rifiuti dopo la chiusura di Malagrotta. Alle enormi e gravi responsabilità della Raggi si sommano quelle del Pd: oggi i romani, che già pagano una Tari altissima, devono vivere in una città in emergenza ambientale e sanitaria". E' quanto dichiara in una nota la parlamentare romana della Lega e candidata al consiglio comunale Barbara Saltamartini.(Com)