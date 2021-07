Spagna: ambasciatore italiano Guariglia incontra presidente della comunità di Madrid Ayuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, è stato ricevuto stamane dalla presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Durante il cordiale incontro l'ambasciatore e la presidente hanno evidenziato l'importantissimo contributo alla vita sociale ed economica da parte degli oltre 65 mila cittadini italiani residenti nella regione. Si è convenuto sulla necessità di rafforzare ulteriormente le collaborazioni bilaterali, in particolare per quanto riguarda le misure a contrasto della pandemia. Si è inoltre discusso delle possibilità offerte dal Fondo europeo Next Generation Eu e dei benefici economici relativi ai progetti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'incontro si è concluso con l'auspicio di portare avanti un continuo, proficuo e duraturo rapporto istituzionale. (Spm)