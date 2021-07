Roma: Michetti, su rifiuti da Zingaretti meno polemiche, ha stesse responsabilità Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scontro in corso da anni tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha affossato la città. Il governatore dovrebbe fare meno polemiche e ammettere i propri errori, visto che la Regione ha le stesse responsabilità del Comune di Roma. L’emergenza rifiuti è il risultato di una battaglia politica fra Comune di Roma e Regione Lazio che avviene sulla pelle dei cittadini da troppo tempo. Zingaretti ha le sue colpe e questo è un dato di fatto. Basta fare lo scaricabarile, Roma non merita tutto questo". Così in una nota il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti. (Com)