Abruzzo: assessore Quaresimale incontra ministro Bianchi in vista riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'esame sullo situazione vaccinale degli studenti e dei docenti fino all'organizzazione dei trasporti e degli spazi deputati all'attività scolastica: sono stati i temi trattati nella riunione in videoconferenza tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e gli assessori all'Istruzione della Conferenza delle Regioni e alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale abruzzese, Pietro Quaresimale. "La situazione organizzativa per l'avvio del prossimo anno scolastico è in via di definizione - ha commentato l'assessore al termine della videoconferenza -. Rispetto all'anno scorso abbiamo davanti un quadro più definito che naturalmente tiene conto della variabile vaccino che ci permette di lavorare nella concreta prospettiva di un ritorno in aula per la didattica in presenza. Il ministro Bianchi - ha aggiunto Quaresimale - ha confermato che il Cts sostiene che l'uso della mascherina è obbligatorio solo se non si riesce a garantire il distanziamento sociale in aula". (segue) (Gru)