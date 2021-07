Recovery: Calabrese (M5s), da Gualtieri sempre stessa frottola su Raggi, ma copia nostro programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri non la smette neanche davanti all’evidenza. Il suo è diventato un tormentone: la solita frottola sulla Raggi che non ha fatto progetti, quando in realtà il Pd non fa altro che copiare il nostro piano e programma elettorale". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese, vicesindaco e assessore alla Città in Movimento di Roma. "È la stessa persona che è stata ministro fino a gennaio scorso. Per fare un esempio, i progetti per la metro C glieli abbiamo portati a ottobre scorso come ci aveva richiesto proprio per inserirli in legge di Bilancio. Progetti anche più definiti rispetto a quelli che aveva finanziato per le metro di Milano e Torino. Per cui la domanda è molto semplice: perché non li ha finanziati? Oppure Gualtieri dobbiamo pensare che invece che a Roma, ti volevi candidare a Milano, o a Torino? Sono solo 7 mesi che aspettiamo una risposta", conclude il post. (Rer)