Milano 2021: Goggi (Socialisti), da Sala parole “fuori luogo” su manutenzione delle scuole

- Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sui lavori di manutenzione delle scuole “sono davvero fuori luogo: vorrebbe creare posti di lavoro a scapito di chi il lavoro ce l’ha già, solo perché secondo lui non si tratta di aziende milanesi”. Lo ha detto Giorgio Goggi, candidato sindaco per i Socialisti a Milano, commentando l’assegnazione dei lavori alla società MM per i prossimi 25 anni. “Una delle giustificazioni che il sindaco porta a questa decisione è che fra queste ditte che hanno vinto l’appalto non c’è nessuna impresa milanese, ma in realtà non è vero: le grandi aziende hanno tutte subappaltato l’insieme di questi lavori a piccole imprese milanesi o aziende artigiane qualificate”, ha detto. “Seguendo quanto detto da Sala, lavori per 20 milioni di euro scompariranno dal mercato: inoltre, se saranno assunti 300 lavoratori da MM ce ne saranno molti di più che perderanno il lavoro tra le piccole aziende milanesi”, ha aggiunto. (Com)