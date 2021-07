Energia: Res4Africa, Enel Green Power e Bei a sostegno dei giovani africani per le soluzioni rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione del Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award ha oggi riconosciuto progetti di innovazione energetiche, provenienti da tutta l'Africa, col potenziale di accelerare la green transition e di incrementare le opportunità economiche. Supportato da RES4Africa Foundation, Enel Green Power e la Banca europea per gli investimenti (Bei), il contest annuale incoraggia giovani imprenditori da tutto il continente Africano a sviluppare progetti in grado di ampliare l'accesso all'energia, favorire un maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e dare impulso alla sostenibilità. I giovani finalisti, provenienti da Africa occidentale, orientale e meridionale, hanno presentato le loro idee innovative ad un comitato di esperti di RES4Africa Foundation, Enel Green Power e Banca Europea per gli Investimenti. Lo riferisce RES4Africa Foundation in un comunicato. L'edizione 2021 del Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award è arrivata alle fasi finali. Oggi gli otto giovani africani selezionati come finalisti tra quasi 50 candidati hanno presentato i loro progetti al pubblico internazionale per la prima volta. La presentazione ha avuto luogo durante l'evento Public Competition for the MGA Young Talent of the Year 2021 finalists, e rappresenta l'ultima fase preparatoria all'annuncio dei tre finalisti il 28 settembre 2021, in occasione della PreCOP26. (segue) (Com)