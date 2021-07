Energia: Res4Africa, Enel Green Power e Bei a sostegno dei giovani africani per le soluzioni rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre sponsor credono fortemente che le rinnovabili e l'innovazione saranno la risposta ai cambiamenti climatici e al deficit energetico che l'Africa si trova ad affrontare. In questo necessario percorso verso la transizione energetica, il continente può e deve fare affidamento su una delle sue risorse più preziose: la sua popolazione più giovane. Con questa iniziativa congiunta, RES4Africa, Enel Green Power e la Banca Europea per gli Investimenti uniscono i loro sforzi per sostenere quei giovani di tutti i paesi africani impegnati a creare un vero cambiamento nelle loro comunità. L'evento online ha visto la partecipazione di Salvatore Bernabei, presidente di RES4Africa e amministratore delegato di Enel Green Power, e di Maria Shaw-Barragan, Director of Lending in Africa, Caribbean, Pacific, Asia and Latin America della Bei. I due relatori hanno introdotto gli obiettivi del premio MGA Young Talent of the Year, riflettendo sull'impatto dei giovani sulla transizione energetica africana. Dopo la presentazione dei finalisti, il webinar è stato concluso da Roberto Vigotti, segretario generale della Fondazione RES4Africa, Carmelo Cocuzza, Head of Corporates Unit, Banca europea per gli investimenti, e Silvia Piana, Head of Regulatory Affairs Africa, Asia and Australia Area presso Enel Green Power. (segue) (Com)