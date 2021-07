Energia: Res4Africa, Enel Green Power e Bei a sostegno dei giovani africani per le soluzioni rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di innovare sarà un driver fondamentale per aprire la strada a una trasformazione che va ben oltre la dinamica del settore energetico, ha commentato Bernabei. "Siamo qui per dare voce e visibilità a giovani talenti, innovatori e imprenditori che promuovono le migliori idee innovative per stimolare dall'interno il progresso socio-economico e liberare la creatività delle giovani generazioni nel disegnare l'Africa di domani". "Espandere l'accesso all'energia e favorire un maggior utilizzo di fonti sostenibili è cruciale per sbloccare opportunità per varie comunità dell'Africa. I finalisti del Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award hanno tutti dimostrato una capacità di pensiero innovativa ed in grado di ispirare, combinando expertise energetico di prima classe con un'ineguagliabile comprensione dei bisogni energetici locali; meritano tutti la vittoria. La Banca Europea per gli Investimenti è lieta di unirsi a RES4Africa ed Enel Green Power, al fine di supportare giovani innovatori di talento ed incoraggiarli a diventare i leader del futuro, in materia di energie rinnovabili", ha detto Shaw-Barragan. (Com)