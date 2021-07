© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha comunicato che, a Seguito di una revisione, la sindrome di Guillain Barré è elencata come un effetto collaterale molto raro per il vaccino anti Covid sviluppato da Janssen. Gli operatori sanitari e le persone vaccinate dovrebbero prestare attenzione ai sintomi di questa sindrome, per consentire una diagnosi e un trattamento precoci, ha spiegato Ema. (Beb)