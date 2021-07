Repubblica Centrafricana: attacco armato contro civili vicino Bossangoa, ci sono dei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di banditi della Repubblica Centrafricana ha attaccato una località del nord-ovest del Paese, sparando sui civili e provocando un numero imprecisato di morti e feriti gravi. Ne dà notizia in un comunicato il portavoce del governo, Serge Ghislain Djorie, che denuncia un attacco "deplorevole" da parte della Coalizione dei patrioti per il cambiamento (Cpc), coalizione di milizie ribelli che opera nel paese, in un momento in cui il governo di Bangui "moltiplica gli sforzi per un ritorno definitivo alla pace". Secondo le informazioni delle autorità, gli aggressori hanno attaccato una comunità situata a 12 chilometri da Bossangoa - dove c'è una base Minusca - lungo l'asse Nana-Bakassa, sparando a vista sugli abitanti. "Il governo condanna con la più grande fermezza questi crimini odiosi" si legge ancora nel comunicato, nel quale le autorità di Bangui assicurano che continueranno a "lottare contro l'impunità e ogni violazione dei diritti umani, chiunque ne siano gli autori". Il governo invita quindi i cittadini a mantenere la calma e a proseguire normalmente le quotidiane occupazioni. (segue) (Res)