Repubblica Centrafricana: attacco armato contro civili vicino Bossangoa, ci sono dei morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di violenze in corso nella Repubblica Centrafricana (Rca) ha sollevato anche le preoccupazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha) nella Rca, per la quale i continui attacchi stanno esacerbando la già critica situazione umanitaria del Paese, dove rimane difficile per gli operatori umanitari prestare soccorso. "Non ci sono mai stati tanti centrafricani in difficoltà umanitaria come oggi" ha scritto Ocha su Twitter, sottolineando che per gli operatori non è possibile "raggiungere in sicurezza chi ha bisogno di assistenza salvavita". Nel Paese è morta di recente anche una cooperante di Medici senza Frontiere (Msf), caduta in un'imboscata tesa lo scorso 26 giugno da uomini armati. Come riferito dalla ong su Twitter, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma è morta prima di arrivare a causa delle ferite da arma da fuoco riportate. (segue) (Res)