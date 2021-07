Repubblica Centrafricana: attacco armato contro civili vicino Bossangoa, ci sono dei morti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato Onu Ndiaye ha anche espresso la sua preoccupazione per il frequente utilizzo di ordigni esplosivi. "Questa situazione è tanto più riprovevole in quanto limita la libertà di movimento delle popolazioni, impedisce le attività economiche tra cui l'agricoltura, l'allevamento e il commercio e riduce la mobilità della Minusca e degli attori umanitari", ha affermato. Il rappresentante speciale ha quindi dichiarato che "la convivenza delle forze internazionali con la Minusca non può più prosperare senza ridurre l'efficacia della missione" e ha ribadito la sua determinazione ad attuare il mandato della missione, nonostante le difficoltà, auspicando il sostegno di tutti i membri del Consiglio di sicurezza affinché vengano immediatamente adottate misure adeguate per creare le condizioni ottimali per l'efficacia, l'efficienza e l'aumento delle prestazioni della missione. "Minusca è determinata a svolgere il proprio mandato e mantiene un dialogo strategico di alto livello con il presidente (Faustin-Archange Touadera), il presidente del Consiglio (Henri-Marie Dondra) e le autorità competenti per creare le condizioni favorevoli all'esecuzione del mandato della Minusca", ha aggiunto Ndiaye, sottolineando tuttavia che la sicurezza delle truppe e del personale delle Nazioni Unite "rimane un imperativo essenziale" e ringraziando il Consiglio di sicurezza per aver concesso alla missione - con la risoluzione 2566 - di ottenere le risorse aggiuntive necessarie per l'efficace attuazione del suo mandato. (Res)