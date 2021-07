Roma: De Priamo (Fd'I), sindaca Raggi chiarisca su vicenda hotel Bernini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Premesso che la delibera relativa all'hotel Bernini era un atto dovuto e anzi è stato già paradossale dover passare in aula per un intervento minimale e indispensabile per l'apertura della attività, appare inopportuno che la sindaca Raggi abbia svolto la sua festa di compleanno in una struttura che ha comunque beneficiato di recente di un provvedimento dell'amministrazione capitolina. Possibile che la Raggi dopo cinque anni non abbia imparato questi elementari comportamenti? Questa è l'etica pubblica dei 5 Stelle? In sede di consiglio avevamo presentato un emendamento, poi approvato, che chiedeva che gli spazi che la struttura ricettiva si impegnava a mettere a disposizione per eventi istituzionali fossero programmati e comunicati in modo trasparente: non vogliamo pensare che la sindaca abbia un concetto di eventi istituzionali che comprende le sue feste di compleanno! Chiediamo dunque che sia fatta chiarezza sulla vicenda in modo immediato". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)