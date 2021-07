Spagna: Ceoe, si punti a fiscalità competitiva che stimoli le attività riducendo oneri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) "punta a una fiscalità competitiva a che stimoli l'attività e l'occupazione riducendo gli oneri". È quanto affermato in un comunicato nel quale si chiede di modulare la grandi riforme strutturali che il governo si è impegnato ad approvare a Bruxelles. Poco prima il presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, in un intervento all'assemblea delle piccole e medie imprese (Cepyme) ha espresso il suo rifiuto al fatto che la riforma fiscale possa significare un aumento delle tasse in un momento in cui la ripresa economica dovrebbe avere la precedenza dopo la crisi provocata dal coronavirus. A tal proposito, Garamendi ha citato l'esempio di varie comunità autonome, citando quella Madrid, caratterizzate da politiche di tassazione che dove attuate permettono di raggiungere "livelli più alti di Pil pro capite, tassi di disoccupazione più bassi e una riduzione dell'economia sommersa". La Ceoe ha dunque, difeso "la concorrenza fiscale tra comunità autonome" prevista dal quadro normativo "come incentivo per raggiungere l'armonizzazione intorno alle proposte fiscali più competitive e di successo". (Spm)