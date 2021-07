Regno Unito: rapporto su caso Greensill denuncia "accesso privilegiato" al governo britannico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo rapporto ufficiale pubblicato nella giornata di oggi ha concluso che il banchiere Lex Greensill ebbe uno "straordinariamente privilegiato" accesso al governo britannico, permettendogli di "promuovere un prodotto il quale [...] non produsse alcun beneficio materiale". Il rapporto, stilato dall'avvocato ed ex consigliere del governo Nigel Boardman, arriva in un momento in cui nel Paese vi è una sempre maggiore attenzione alle norme che regolano l'accesso da parte dei lobbisti ai membri del governo, in seguito all'emersione di messaggi inviati dall'ex primo ministro David Cameron (lobbista per la società di Greensill) a membri del governo per fare ottenere alla società benefici di carattere finanziario e fiscale. Il fallimento della Greensill Capital nel mese di marzo ha peraltro messo a rischio diverse centinaia di posti di lavoro presso un importante produttore di acciaio che aveva riposto i propri asset finanziari nelle mani della società, facendo emergere il sospetto che possa trattarsi di bancarotta fraudolenta. Il rapporto ha analizzato le interazioni tra Greensill e i membri del governo, iniziati proprio con il governo di David Cameron. Al centro delle attenzioni del rapporto vi sarebbe Jeremy Heywood, oggi scomparso, che era il "principale responsabile dell'assegnazione di un ruolo a Greensill all'interno del governo britannico", notando un potenziale conflitto di interessi che "sarebbe dovuto essere considerato con maggiore giudizio". Il suo lavoro nel governo "potrebbe aver beneficiato la sua compagnia, ed era sicuramente di immediato beneficio al suo dato di lavoro dell'epoca, Citibank". (Rel)