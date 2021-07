Polonia: plenipotenziario Naimski, occorre scongiurare effetti negativi del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è un elemento della politica di disintegrazione delle strutture occidentali da parte della Russia. Lo ha detto Piotr Naimski, plenipotenziario del governo polacco per l’infrastruttura energetica strategica, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. “E’ un investimento che mina la fiducia tra gli alleati della Nato e tra i partner dell’Unione europea. In questo senso è uno strumento della politica russa”, ha detto. “Si può avere l’impressione che l’amministrazione statunitense si stia profondendo nel miglioramento delle sue relazioni con la Germania”, ha continuato il politico. “La collaborazione di cui il Nord Stream 2 è espressione sta provocando un deficit di sicurezza nella regione dell’Europa orientale”, occorre pertanto meditare sul modo in cui “rafforzare la sicurezza nella regione di fronte alle dimostrazioni di aggressività russa”. (segue) (Vap)