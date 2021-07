Sicilia: Scavone, 35 mln per distretti socio-sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scavone ha aggiunto: "In particolare gli interventi riguarderanno il rafforzamento dei centri per la famiglia Segretariato Sociale-Spazio Neutro supporto alle famiglie e alle reti familiari, i servizi e sostegni socio-educativi nelle scuole attraverso interventi co-gestiti con gli insegnanti delle scuole medie inferiori per favorire l'inclusione sociale dei minori con disabilità, i servizi di educazione domiciliare in favore delle famiglie con figli minori, soprattutto nei primi anni di vita, il potenziamento dei centri con funzione socio-educativa e ricreativa". Infine l'esponente della giunta Musumeci ha concluso: "Questo ulteriore intervento conferma l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare in particolari condizioni di fragilità, riaffermando il diritto del minore di crescere nell'ambito del proprio nucleo familiare". (Ren)