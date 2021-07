Venezuela: Regno Unito, sanzioni a due cittadini accusati di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha sanzionato, Alex Nain Saab Moran e Alvaro Enrique Pulido Vargas, per aver sfruttato due dei programmi pubblici venezuelani istituiti per fornire alle fasce più povere della popolazione generi alimentari e alloggi a prezzi accessibili. È quanto riferisce il ministero degli Esteri britannico, secondo cui i due venezuelani “hanno beneficiato di contratti ottenuti in modo improprio, grazie ai quali le merci promesse sono state consegnate a prezzi altamente gonfiati”. Quest’attività illecita messa in atto “per il loro arricchimento”, si legge nella nota del ministero britannico, ha causato “sofferenza ai cittadini venezuelani già colpiti dalla povertà”. (Rel)