Russia: Covid, Cremlino smentisce pubblicazioni su presunta vera dimensione della pandemia

- La pubblicazione sulla presunta "vera dimensione" della pandemia di coronavirus in Russia, apparsa su diversi media, non corrisponde alla realtà. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, in una pubblicazione congiunta delle testate "Meduza", "Kholod" e "Mediazona", sono emerse indiscrezioni in base alla quali apparirebbero già più di 29 milioni di pazienti contagiati dal Covid-19 nel relativo registro del ministero della Salute. "Non c'è bisogno di fare appello a questa pubblicazione, non riflette assolutamente la realtà", ha affermato Peskov. (Rum)