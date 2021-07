Milano 2021: Bernardo, con il sindaco uscente si ritorna al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che ritorno al futuro, mi sembra un tuffo nel passato. Si rimane davvero senza parole, vedendo che con l'attuale maggioranza a Palazzo Marino si torna indietro di una quarantina d'anni. Colpire la filiera edilizia oggi, con tutto l'indotto del tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese artigiane, significa in una crisi cosi grave, sferrare un gran brutto colpo alla nostra economia". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano sull'approvazione a Palazzo Marino della delibera per l'affidamento a MM della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici del Comune e del verde pubblico. "Se prima di presentare delibere che dettano indirizzi addirittura per i prossimi 25 anni, si avesse l'umiltà almeno di ascoltare le categorie - prosegue Bernardo - forse la nostra città riprenderebbe prima la sua floridezza. Una deriva statalista solo per promettere, guarda caso poco prima del voto, un po' di posti di lavoro. Perché ora e non cinque anni fa? Perché una giunta uscente da indirizzi anteponendosi al voto popolare che magari vorrà cambiare maggioranza? Il mio modus operandi parte dall'ascolto per conoscere e decidere. Continuerò così anche quando gli elettori dovessero scegliermi". (C)