Reddito cittadinanza: Fassina (Leu), Salvini attacca per continuare sfruttamento lavoratori

- "Anche Matteo Salvini continua a colpire il Reddito di cittadinanza con l'accusa di determinare scarsità di lavoratrici e lavoratori stagionali. Siamo al rovesciamento della realtà. La propagandata scarsità di lavoratori, quando esiste, è determinata da compensi da fame, 3-4 euro l'ora, per turni e condizioni di lavoro massacranti. Il Reddito di cittadinanza fissa un misero 'salario di riserva' che, come dovrebbe essere noto, raramente arriva a 500 euro al mese, è cumulabile con un reddito temporaneo da lavoro e, comunque, può essere percepito soltanto per 18 mesi. Il Rdc, durante la pandemia, ha salvato dal baratro centinaia di migliaia di famiglie. Non è stato veicolo di accesso al lavoro perché è andato a regime nella seconda metà del 2019 quando l'Italia entrava in recessione e poi, nel 2020, arrivava il crollo del 9 per cento del Pil". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (segue) (Com)