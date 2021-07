Reddito cittadinanza: Fassina (Leu), Salvini attacca per continuare sfruttamento lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La domanda di lavoro da parte delle imprese non c'era, anzi nonostante il blocco dei licenziamenti quasi un milione di persone perdeva il lavoro. Attaccare il Rdc implica promuovere l'iper-sfruttamento del lavoro ed i working poors. Per trovare lavoratori stagionali dove effettivamente mancano si dia al lavoratore e alla lavoratrice un trattamento, innanzitutto economico, dignitoso. Ai tanti Matteo alla carica contro il Rdc ricordo l'articolo 36 della nostra Costituzione: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Eliminare il Reddito di cittadinanza cancella l'obiettivo costituzionale", conclude Fassina. (Com)