Covid: 447 nuovi casi di contagio, 149 guariti e due morti in Emilia Romagna

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 389.916 casi di positività, 447 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2 per cento". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza. "Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 149 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 373.133. Purtroppo, si registrano due decessi".(Ren)