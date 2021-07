Olimpiadi: Giappone, l’Italia proietta video su Giochi del ‘60 e del ‘64

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, l’Istituto italiano di cultura di Tokyo, in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà, ha organizzato la proiezione di una piccola serie di video, notiziari e documentari d'epoca relativi alle Olimpiadi di Roma del 1960 e a quelle di Tokyo del 1964. La rassegna è in programma dal 22 luglio al 5 settembre presso la sede dello stesso istituto. L’ingresso è libero. Nei filmati che saranno proiettati sono protagoniste immagini note di gare, di campioni e di medaglie, ma anche scene meno note o del tutto sconosciute che mostrano il lavoro delle maestranze che hanno realizzato impianti d'avanguardia mutando l’aspetto delle città ospiti. Non mancano le curiosità, come le nuotatrici che si prestano a fare da modelle per la realizzazione delle divise ufficiali della squadra italiana: situazioni molto umane, forse meno frequenti nell'atmosfera a volte ipercompetitiva delle manifestazioni odierne e che per questo susciteranno un po' di meraviglia in molti e in qualcuno addirittura un po' di nostalgia.(Git)