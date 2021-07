Speciale infrastrutture: MI, 446 milioni per cablaggio istituti scolastici, pubblicato il bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati stanziati 446 milioni di euro per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. È stato pubblicato, infatti, sul sito del ministero dell'Istruzione l'Avviso che mette a disposizione risorse che consentiranno di realizzare infrastrutture di rete negli istituti scolastici e colmare i divari presenti nel Paese. Si tratta - si legge in una nota del dicastero - della prima misura finanziata con fondi che fanno parte del programma "React-Eu", che ha lo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi derivante dalla pandemia e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, e sono stati stanziati nell'ambito della riprogrammazione del Pon "Per la scuola" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). L'azione è in sinergia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Com)