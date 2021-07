Speciale infrastrutture: la transizione digitale di Risorse per Roma, Raggi "un rilancio tecnologico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla pianificazione territoriale al condono edilizio, dalla transizione digitale a Expo Roma 2030. Sono alcuni dei principali obiettivi della nuova governance di Risorse per Roma, società partecipata dal Campidoglio. La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata nella sede dell'azienda per incontrare i lavoratori e il nuovo amministratore unico Leonardo Costanzo. Presenti all'evento anche l' assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori e l'assessora al Patrimonio Valentina Vivarelli. Un'occasione per fare il punto sul rilancio di Risorse per Roma, sia sotto il profilo tecnologico che della valorizzazione di risorse umane e degli obiettivi strategici assegnati dall'Amministrazione. Particolare attenzione sarà data al tema del condono edilizio, le cui pratiche sono gestite dalla società. Su questo fronte è stata avviata la completa digitalizzazione, "che verrà terminata entro il 2022, di tutte le 50 mila pratiche di condono: 19 mila entro il 2021, 31 mila il prossimo anno - ha spiegato la sindaca Raggi -. Quest'attività è propedeutica all'utilizzo della procedura semplificata, che consentirà l'ottenimento del titolo edilizio da parte del cittadino entro un tempo stimato pari a circa 90 giorni dall'avvio della procedura telematica, contro i 24/36 mesi della procedura ordinaria". (Rer)